Alla Juve con la retrocessione: l’ostacolo è il Milan

Ennesima lotta di mercato in vista tra due delle big del nostro calcio: l’obiettivo è un talento che gioca in Premier League

Rivali nella corsa Champions in campionato – nonostante la penalizzazione di 15 punti, i bianconeri stanno rosicchiando punti alle prime della classe (Napoli escluso) praticamente ogni domenica – Juve e Milan sono protagoniste anche di probabili lotte di mercato. Le cui schermaglie sono già ben visibili soprattutto quando si parla di giovani talenti non ancora entrati definitivamente nell’orbita dei top club europei.

Nonostante spesso foriera di grandi delusioni per via di prezzi eccessivamente alti – nonchè di ingaggi milionari poco compatibili con le finanze dei club nostrani – la Premier League resta un bacino molto battuto dagli ambiziosi top club italiani. Anche le squadre di seconda fascia annoverano nelle loro rose profili più che interessanti. Che spesso vanno ad arricchire le rose extra large delle big d’Oltremanica, ma che altre volte approdano in campionati esteri. Liga, Bundesliga o Serie A che sia.

Le Eagles rischiano la B, Juve e Milan pronti all’assalto

La politica della ‘linea verde’, già adottata per scelta e per necessità dai rossoneri da quache anno, potrebbe presto diventare marchio di fabbrica anche per la Juve. L’ultimo disastroso esercizio di bilancio, nonchè la possibile mancata partecipazione alla prossima Champions League, impongono un deciso cambio di rotta nelle strategie di mercato. Stop agli investimenti per ricchi parametri zero a fine carriera o quasi – leggi Pogba e Di Maria- sì ai colpi giovani. Possibilmente low cost.

Sebbene Michael Oliseh, il giovane centrocampista del Crystal Palace oggetto del desiderio di Juve e Milan, non sia propriamente un affare economico, le altre caratteristiche legate al possibile colpo rispecchiano in pieno le esigenze di bianconeri e meneghini. Giovanissimo – classe 2001 – ambizioso, con grandi margini di miglioramento, il transalpino potrebbe salutare le Eagles a fine stagione. Il motivo è presto spiegato. Il club di Londra sta lottando per la permanenza in Premier, senza però essersi ancora tirato fuori dalla zona calda. In cso di retrocessione la partenza del trequartista sarebbe da consderare scontata. Al netto di possibili inserimenti di società britanniche di fascia medio-alta, Juve e Milan partono in pole nella corsa al calciatore, che ha già acquisito una buona esperienza nel campionato più competitivo d’Europa.