Juve, il deficit di bilancio aumenta: il comunicato UFFICIALE

Il club bianconero ha chiuso il bilancio 2022 in rosso di 254,3 milioni. Il comunicato ufficiale del CdA rivela un aumento della perdita

Il sontuoso mercato estivo, e anche la contrazione dei ricavi causati da fattori che lo stesso club bianconero ha spiegato, hanno causato un aumento della perdita nell’esercizio di bilancio 2021/22 della società Juventus. Questa è quanto emerso dall’Assemblea degli azionisti riunitosi nella giornata di venerdì.

L’occasione era data dall’approvazione dell’esercizio di bilancio al 30 giugno del 2022. Il club bianconero ha emesso un comunicato ufficiale con cui ha dato evidenza, nel dettaglio, dei costi, dei ricavi e delle perdite. In aumento per 44,4 milioni di euro.

Il comunicato UFFICIALE della Juventus: bilancio 2022 in rosso di 254,3 milioni

“Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha, inter alia, approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, prevista il 28 ottobre 2022, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium“, si legge nel comunicato.

“L’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 254,3 milioni, rispetto alla perdita di € 209,9 milioni dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio – pari a € 44,4 milioni – è principalmente dovuto a minori ricavi per € 37,3 milioni; tale calo è originato da minori diritti televisivi e proventi media per € 64,8 milioni (soprattutto per effetto del minor numero di partite di Campionato e UEFA Champions League rispetto all’esercizio 2020/2021, che beneficiava dello spostamento di alcune partite dalla stagione 2019/2020), parzialmente compensati da maggiori ricavi da gare per € 24,5 milioni (seppur ancora significativamente penalizzati dalla pandemia) e da altre voci minori“, prosegue la nota del club.

La società bianconera ha tenuto a specificare che “Per una corretta interpretazione dei dati occorre in primo luogo rilevare che l’esercizio 2021/2022 è stato ancora significativamente penalizzato – come per tutte le società del settore e di numerose altre industry – dal perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità. La pandemia ha influenzato in misura rilevante – direttamente e indirettamente – i ricavi da gare, i ricavi da vendite di prodotti e licenze e i proventi da gestione diritti calciatori, con un conseguente inevitabile impatto negativo sia di natura economica che finanziaria“, si conclude.