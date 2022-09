Italia, Bonucci distrutto: “Si autoproclama leader”

Questa sera l’Italia affronterà l’Inghilterra mentre montano le polemiche contro Leonardo Bonucci sui social: “Si autoproclama leader”

Non vive proprio il miglior periodo della propria carriera Leonardo Bonucci al momento. Con la Juventus le cose non vanno bene, la squadra fatica a ottenere risultati e la sua esclusione nella partita contro il Monza sicuramente pesa.

Nel frattempo il difensore in Nazionale è pronto a tornare in campo contro l’Inghilterra, ma l’intervista di ieri fa discutere. Dal ritiro di Coverciano Bonucci ha affermato: “Credo che fischiare un giocatore quando veste la maglia azzurra sia da persone senza cervello”. Affermazioni che ovviamente hanno fatto scatenare il popolo dei social, che lo ha preso di mira nelle ultime ore.

Bonucci criticato sui social: “Lui e Chiellini i difensori più scarsi”

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale attorno all’Italia non può esserci ottimismo al momento. Oggi gli azzurri affronteranno l’Inghilterra in una partita fondamentale per il cammino in Nations League. Dopo l’intervista di ieri però i tifosi hanno messo nel mirino Leonardo Bonucci scatenandosi sui social.

Bonucci si autoproclama leader come tanti qui sopra si sentono dei guru per il solo fatto di avere qualche migliaia di followers. — Sabina (@Sabuz76) September 23, 2022

Sui social c’è chi afferma che Bonucci si autoproclami leader, mentre c’è chi lo inserisce tra i peggiori difensori insieme a Chiellini. Altri invece sono già pronti a fischiarlo questa sera a San Siro. Una situazione sicuramente non semplice che speriamo si possa risolvere con un successo dell’Italia.

A che ora ci collega domani per sentire i fischi a @gigiodonna1 e @bonucci_leo19 ? — Lara (@Larabrusi) September 22, 2022