Milan, allarme Bennacer: assalto della big

Allarme Milan per Ismael Bennacer: la big lo monitora e prova l’assalto al centrocampista

Il Milan è ripartito molto forte in campionato per difendere il titolo di campioni d’Italia. In questa prima parte di campionato la squadra di Pioli ha mostrato la solita voglia di vincere, anche se nell’ultima giornata è caduta in casa contro il Napoli.

Sarebbe scontato citare tra i grandi protagonisti Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan e Olivier Giroud che senza dubbio sono i veri trascinatori dei rossoneri. Tra gli indispensabili di Pioli, però, c’è anche Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Empoli, insieme a Tonali, ha preso le chiavi del centrocampo, dando equilibrio e qualità a tutta la squadra. Il francese naturalizzato argentino classe ’97 è ormai sempre più centrale nel progetto Milan e certamente non mancano i club interessati a lui in giro per l’Europa.

Milan, allarme Bennacer: occhio al Chelsea di Potter

Diversi club europei hanno messo nel mirino Ismael Bennacer, uno su tutti il Chelsea che di recente ha esonerato Thomas Tuchel, rimpiazzandolo con Graham Potter. il nuovo allenatore dei Blues ha puntato Bennacer per rinforzare il centrocampo. Il Milan può far leva sul contratto dell’algerino, in scadenza nel 2024 e sta lavorando per il rinnovo. Nonostante i tentativi del Chelsea, i rossoneri non lascerebbero partire Bennacer per meno di 40-50 milioni di euro.