Skriniar fa tremare i tifosi: l’aggiornamento sulle condizioni

Le condizioni fisiche di Milan Skriniar non faranno dormire sogni tranquilli ai tifosi, i quali speravano in notizie migliori certamente

Il difensore sloveno si trova alle prese con un brutto infortunio. La notizia ultimamente si è sentita spesso, con grande delusione da parte dei tifosi nerazzurri. I quali, come detto sopra, speravano di ricevere notizie migliori.

Le voci di mercato che ruotano al giocatore certamente non aiutano. Ma questa volta la preoccupazione non deriva da ciò che si sente in giro. Bensì da un fatto purtroppo noto, e confermato di recente con un esito che non ci voleva proprio.

Inzaghi sperava di recuperare il giocatore al termine di questa sosta per le Nazionali, ma sfortunatamente potrebbe non essere così. Infatti l’allenatore aveva già detto che Skriniar avrebbe potuto saltare qualche partita.

E inizialmente si pensava che questo stop riguardasse solo la gara col Porto e la partita contro la Juve. Ma un report emerso di recente ha evidenziato che così non è. Le ipotesi precedentemente negative ora hanno trovato conferma.

In un quadro che trova riscontro nel peggioramento fisico di un giocatore che, oggi più che mai, all’Inter serve come il pane. Ma ne dovranno fare a meno per tanto tempo, salvo nuovi sviluppi.

Skriniar starà fuori a lungo: le ultimissime

La condizione fisica di Skriniar è decisamente seria. Inizialmente si pensava che il suo problema fosse una cosa da poco, per stessa ammissione del diretto interessato. Poi le cose sono cambiate, sfortunatamente in peggio.

Quando si parla di casi del genere, la precisione è fondamentale. Tramite una nota ufficiale proveniente dal sito della Slovacchia, Nazionale in cui milita il difensore, il medico del team si è espresso in tal senso.

Le analisi hanno rivelato la presenza di danni al disco intervertebrale. Tegola che potrebbe costringere il numero 37. Adesso il suo rimpiazzo sul mercato sarà l’ultimo dei problemi.

In virtù di questo rush finale per la Champions League la priorità di Inzaghi è quella di leccarsi le ferite, e di sostituirlo il prima possibile. Probabilmente, visti gli esiti, il possente centrale dei nerazzurri non potrà fornire il suo prezioso contributo.

Dall’altra parte i tifosi sperano invece di recuperarlo altrettanto presto. A livello carismatico la sua assenza si fa sentire, anche se la retroguardia interista ha dimostrato spesso e volentieri di sapersi muovere ugualmente bene.

Ma col capitano presente in campo è tutto molto più semplice.