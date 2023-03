Stagione al bivio, alternativa pronta: Inzaghi ora trema davvero

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate a quella successiva.

Tra queste troviamo l’Inter che, oltre a pianificare i possibili nuovi acquisti, si trova a valutare anche il futuro di Simone Inzaghi. Se in Champions League la stagione è positiva visti i quarti di finale raggiunti, in campionato le cose sono totalmente diverse. La squadra nerazzurra, infatti, si trova al terzo posto in classifica, addirittura a meno 21 dal Napoli capolista e a soli tre punti dal quinto posto, che vorrebbe dire addio alla partecipazione dalla più grande competizione europea la prossima stagione. Proprio per questo motivo, la società sta valutando le possibili alternative.

Inzaghi sempre più in bilico, l’Inter studia le alternative: piace Italiano

Come detto, la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra è sempre più in bilico.

Se il percorso in Champions League sta dando ragione al tecnico piacentino, per quanto riguarda il campionato il discorso è totalmente opposto. I nerazzurri, infatti, si trovano in piena lotta per un posto nella massima competizione europea, obiettivo che la società avrebbe voluto raggiungere senza enormi difficoltà vista la forza della rosa. Proprio per questo, la dirigenza sta valutando il da farsi, tanto che starebbe prendendo in seria considerazione le alternative al tecnico ex Lazio. Un nome che stuzzica e non poco è quello di Vincenzo Italiano che, soprattutto in Conference League, sta disputando un grande percorso con la Fiorentina. L’Inter lo sta monitorando costantemente, e non è da escludere un approccio qualora Inzaghi non riuscisse ad invertire la rotta. La programmazione della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, con Inzaghi chiamato a dare una svolta positiva alla stagione per non rischiare di terminare la propria avventura a Milano dopo soli due anni dal suo arrivo.