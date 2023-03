Addio Locatelli, Campos si gioca lo scambio: Allegri ora trema

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra questi troviamo il Paris Saint Germain che, nonostante il futuro in bilico del tecnico Galtier, sembra già pianificare i possibili nuovi acquisti per la prossima stagione. Il reparto che i parigini hanno intenzione di rimpolpare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, la dirigenza del club francese sembra aver individuato Manuel Locatelli come profilo giusto da inserire all’interno della rosa. Il PSG, quindi, potrebbe presto bussare alla porta della vecchia signora con un’offerta ufficiale.

Il PSG irrompe su Locatelli: ipotesi di scambio con la Juventus

Come detto, il Paris Saint Germain è già molto attivo nella programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Nonostante la dirigenza sia impegnata con la questione legata a Lionel Messi in scadenza a giugno, sta valutando anche possibili centrocampisti da aggiungere alla propria rosa. Uno dei più accreditati è Manuel Locatelli, classe 1998 della Juventus. Il centrocampista azzurro è ritenuto il profilo perfetto dalla dirigenza del club francese, tanto che potrebbe pensare di inserire una contropartita tecnica per agevolare la trattativa. Il calciatore che il PSG potrebbe mettere sul piatto è Renato Sanches, che non sta trovando lo spazio desiderato sotto la Torre Eiffel. Il portoghese, infatti, è stato impiegato solamente in venti occasioni da Christophe Galtier per un totale di 652 minuti giocati, poco meno di 33 minuti a partita. Questo, vista anche la giovane età, sta portando il ragazzo a valutare la cessione, con il PSG che non opporrebbe resistenza. Da qui nasce l’idea di inserirlo nella trattativa con la Juventus, anche per via del gradimento nei confronti del classe 1997 da parte di Massimiliano Allegri. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Locatelli che potrebbe concludere la propria esperienza in bianconero dopo soli due anni dal suo arrivo.