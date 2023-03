Colpo dalla matricola, Allegri inaugura la ‘linea verde’

Il club bianconero inizia a muoversi sul fronte dei giovani di belle speranze messisi in mostra nel campionato di Serie A

L’ambizione è quella di sempre. E non potrebbe essere altrimenti, se ti chiami Juve. Poi c’è la realtà dei fatti. Che parla di un esercizio di bilancio disastroso e di un futuro che, considerate le varie ‘pendenze giudiziarie’ del club, non lascia tranquilli. Potremmo insomma essere alle porte di una nuova era in casa Juve: un’epoca che potrebbe essere segnata dal contenimento dei costi e da acquisti ‘in tono minore’ rispetto al recente passato.

In attesa di capire se e quali coppe europee vedranno la partecipazione della Vecchia Signora il prossimo anno, la dirigenza inizia a valutare seriamente un tipo di politica diversa in sede di mercato. Stop agli investimenti massicci, stop a ricchi parametri zero ultratrentenni, stop agli ingaggi da capogiro. Qualcosa potrebbe essere lasciato in piedi grazie all’addio di qualche big, la cui partenza potrebbe contibuire alla creazione di un ‘tesoretto’ da investire per uno o due top player. Ma la linea di condotta appare ormai tracciata in senso diverso rispetto agli ultimi anni.

Allegri pesca a piene mani dalla Serie A: fari puntati sulle ‘piccole’

Come riportato anche nel’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, Emil Holm è uno dei giovani profili cerchiati in rosso nell’agenda di mercato dei bianconeri. L’esterno svedese, 20 presenze quest’anno in campionato, è una delle piacevoli sorprese del club ligure. Che ha già dovuto salurare a gennaio Jakub Kiwior, passato all’Arsenal. Lo scandinavo ha destato l’interesse del club piemontese, che su quella corsia deve fare i conti coi ricchissimi ingaggi di Juan Cuadrado ed Alex Sandro, peraltro entrambi in scadenza di contratto.

Ecco che allora, non rinnovando l’accordo con almeno uno dei due costosissimi veterani, l’arrivo del bianconero alla corte di Allegri rappresenterebbe un ottimo affare dal punto di vista economico. L’alternativa ad Holm potrebbe essere incarnata da Carlos Augusto, vecchio pallino di Allegri sul quale comunque insiste il forte pressing dell’Inter. La nuova era ‘verde‘, in casa Juve, è appena iniziata.