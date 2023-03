Spazio ridotto, Morata valuta l’addio: Serie A pronta

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo.

Tra queste troviamo Milan e Roma, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare le rispettive rose in estate. Il reparto che le due big nostrane intendono rinforzare è l’attacco, che necessita di ritocchi importanti. Il Milan, infatti, potrebbe perdere Rafael Leao che, in caso di non rinnovo, potrebbe portare la società rossonera a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. I giallorossi, invece, vista la stagione negativa da parte di Tammy Abraham, potrebbero decidere di cederlo per regalare un nuovo attaccante a José Mourinho. Proprio per questi motivi, le due società stanno studiando i possibili nuovi colpi da inserire nelle rispettive rose.

Silva esplode, Morata è chiuso: Milan e Roma ci pensano

Come detto, Milan e Roma sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

L’attaccante che rossoneri e giallorossi stanno monitorando costantemente è Alvaro Morata, spagnolo classe 1992 di proprietà dell’Atletico Madrid. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota 12 reti realizzate in 34 partite disputate. L’ex Juventus, però, chiuso dall’esplosione di Silva, potrebbe decidere di lasciare la capitale spagnola al termine della stagione. Vista la situazione, Milan e Roma potrebbero decidere di avviare i contatti con i Colchoneros e con l’entourage del classe 1992 per capire se ci sono margini di trattativa. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Milan e Roma che proveranno a piazzare il grande colpo per il proprio reparto avanzato.