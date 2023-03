Dalla Serie A al PSG: il ritorno a casa ribalta tutto

Sembra già prendere corpo uno dei grandi colpi per la prossima sessione di calciomercato: addio Serie A, c’è il PSG

L’estate 2023 si avvicina e con sè tutte le possibili evoluzioni che potrebbero arrivare dalla prossima sessione di calciomercato.

I club, sottotraccia, sono già al lavoro per garantire i giusti colpi per un’annata che promette una vera e propria rivoluzione nelle rose di diverse big sparse per l’Europa. In Serie A sono chiaramente Juventus, Inter e Milan le squadre che intendono darsi da fare, per tornare ad insidiare il dominio del Napoli. I bianconeri, al di là di quello che accadrà per le questioni extracalcistiche, hanno intenzione di chiudere nel migliore dei modi la stagione prima di dedicarsi ad entrate e uscite. Inter e Milan, poi, hanno già sondato il terreno per i colpi ideali da regalare a Pioli e Simone Inzaghi. Uno di questi, però, rischia definitivamente di sfumare. Il PSG, infatti, sembra potersi mettere sulla strada delle italiane nella corsa ad un nome in particolare. Un big che ha sfiorato la Coppa del Mondo nei mesi scorsi e che adesso potrebbe tornare a ‘casa’, in Francia, lasciando di fatto la Serie A con nulla in mano.

Colpo Pavard: adesso il PSG anticipa tutti

Si tratta di Benjamin Pavard, terzino e all’occorrenza centrale difensivo in forza al Bayern Monaco. Ne ha parlato in più di un’occasione, Pavard, di quello che sarà il suo destino: sicuramente lontano dal club bavarese.

L’intenzione del club di Al-Khelaifi, come detto, sarebbe quella di accelerare per garantirsi l’arrivo di Pavard che in questo momento vede il suo contratto in scadenza nell’estate 2024 con il Bayern. 31 presenze, 6 gol e 1 assist vincente con i tedeschi per Pavard che è pronto quindi a sposare il progetto del PSG, abbandonando di fatto ogni possibilità di approdare nel calcio italiano. Inter, Milan e Juventus dovranno farsene una ragione: il PSG è pronto ad andare all’assalto decisivo in vista della prossima estate.