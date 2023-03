Dall’Inter al Milan: Lukaku, cosa può succedere

Lukaku è attualmente in forte contesa tra le due milanesi. La suggestione prevale ovviamente sulla garanzia, ma occhio ai prossimi mesi

Il bomber belga è uno dei giocatori più enigmatici della stagione corrente dei nerazzurri. Tutti si sono accorti del suo rendimento al di sotto delle aspettative. Del resto anche i numeri lo testimoniano.

Ragion per cui si è deciso di optare per una soluzione che possa accontentare tutti. La sua situazione di mercato è capace di trarre in inganno numerosi tifosi. Il giocatore a quanto pare sa già dove giocherà.

La situazione è piuttosto delicata. Infatti l’ex Chelsea avrebbe dovuto trionfare nuovamente all’Inter, dopo la sontuosa stagione disputata con Conte. Così non è stato, e il suo rendimento è palesemente al di sotto delle aspettative.

I nerazzurri potrebbero dunque decidere di non voler proseguire con il giocatore. Scelta motivata ovviamente dal suo basso rendimento, per quanto l’impegno del singolo non sia mai stato messo in discussione.

Ma la strategia della squadra è questa, e c’è chi per forza di cose sarebbe pronto ad approfittarne. Si tratta di un club a loro molto vicino, seppur per motivi territoriali e non di “rapporto”.

Ma la sostanza non cambia. Il giocatore ha nuovamente un’altra strada da percorrere davanti a sé.

Lukaku pronto a cambiare aria: dove andrà?

L’ipotesi più diffusa e più frequente è quella di un Lukaku pronto a cambiare aria. Per lui potrebbe essere una scelta saggia, considerando quanto difficile sia diventato l’ambiente nella Milano nerazzurra.

Ed è proprio a tal proposito che la sua sponda rossonera potrebbe venire in suo soccorso. Il dubbio del Milan riguardo una prima punta continua a impensierire società, allenatore e tifosi. Tre figure che ad oggi sembrano avere tante domande, e poche risposte.

Così il belga potrebbe essere disponibile, nel caso in cui l’Inter non volesse proseguire con un altro prestito. Chelsea e Inter potrebbero decidere addirittura di non trattenerlo, cosa che aprirebbe di conseguenza ad una cessione.

Bisognerebbe dunque capire le disponibilità di entrambe le parti, considerando il fatto che i Blues potrebbero volersene liberare in via definitiva.