Lukaku già sa dove giocherà il prossimo anno

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già attive nel programmare il calciomercato del futuro.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, ci sono club già in movimento per la programmazione della prossima stagione.

Tra queste società troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione non solo di rinforzare la propria rosa ma anche di sfoltirla. Il calciatore in forte dubbio per la prossima stagione è Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea. Il futuro dell’attaccante belga, infatti, è in discussione sia perché andrebbe trovato un accordo con i blues, ma anche per via del rendimento deludente. A tal proposito, ci sono squadre che stanno monitorando costantemente Lukaku, e che potrebbero avviare i contatti con gli inglesi al termine della stagione.

Lukaku sempre più verso l’addio: big europee su di lui

Come detto, il futuro di Romelu Lukaku con la maglia nerazzurra è sempre più in bilico, con due top club pronti ad intervenire.

Stiamo parlando di Bayern Monaco e Paris Saint German, che monitorano costantemente la situazione dell’attaccante belga. I due top club europei sono alla ricerca di una punta di spessore, e il profilo dell’attaccante dei blues stuzzica e non poco le dirigenze. Il Chelsea, visto anche il parco attaccanti a disposizione, vorrebbe cedere definitivamente il classe 1993, che ha deluso a Stamford Bridge. Proprio per questo, appare difficile una permanenza in nerazzurro, visto che Bayern e PSG potrebbero arrivare ad offrire la cifra giusta per convincere gli inglesi a lasciarlo partire. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con il futuro di Lukaku che è sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.