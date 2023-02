Futuro Kvara, il Napoli trema: “È il suo sogno”

Il calciomercato del Napoli può passare da una decisione inattesa sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia: bomba dalla Spagna

La stagione del Napoli sembra avvolta da una bolla, una squadra perfetta in campo che ha già virtualmente chiuso da settimane il campionato di Serie A.

Gli azzurri si avviano di gran carriera ad agguantare il terzo scudetto della storia. Intanto, però, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato molto potrebbe cambiare agli ordini di Luciano Spalletti. E delle gemme che stanno portando il Napoli sempre più in alto, una su tutte rischia già di fare le valigie e lasciare il club partenopeo. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana che è arrivata alla corte di Spalletti per una cifra irrisoria la scorsa estatre: 10 milioni di euro. Un valore quasi decuplicato al punto che, dalla Spagna, sono certi: il giocatore potrebbe approdare in un grande club da giugno. Secondo quanto viene riportato da ‘Cadena Ser’, infatti, l’ala azzurra sarebbe la seconda scelta del Real Madrid per rinforzare una rosa che in estate vedrà diversi addii. Se non dovesse arrivare il pallino di Florentino Perez, Jude Bellingham, allora Kvaratskhelia sarebbe il nome da strappare ad ogni costo al Napoli. La radio iberica sostiene come il giocatore non abbia nascosto la sua stima per il Real Madrid ed il desiderio, prima o poi, di vestire la maglia delle ‘Merengues.

Kvaratskhelia via da Napoli: indiscrezione dalla Spagna

‘Cadena Ser’, aggiunge inoltre come in occasione della partita di basket tra Georgia e Spagna, persone vicine al calciatore del Napoli avrebbero rivelato come Kvaratskhelia desideri giocare per il Real Madrid, in futuro.

Cristian Emile (secondo il quotidiano colui che gestisce la procura di Kvaratskhelia) avrebbe confidato di essere pronto a portarlo via da Napoli per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. I ‘Blancos’ non sarebbero disposti ad arrivare a certe cifre, nonostante la forte concorrenza del Newcastle che punta da settimane proprio ad un possibile assalto al gioiello del Napoli.