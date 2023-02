Inzaghi, l’Inter ha deciso: resta ad una condizione

Questa seconda parte di stagione sarà fondamentale per il futuro degli allenatori che non stanno rendendo come ci si aspettava.

Tra questi troviamo senza dubbio Simone Inzaghi, che non sta convincendo pienamente la dirigenza nerazzurra. Il pareggio rimediato nell’ultima di campionato contro la Sampdoria, ha portato la società ad interrogarsi sul futuro del tecnico piacentino, che non sta rispettando le aspettative. Proprio per questo, la società potrebbe prendere una decisione definitiva per la prossima stagione.

Inzaghi delude l’Inter: possibile addio a fine stagione

Come detto, le prestazioni altalenanti della squadra stanno portando la dirigenza ad interrogarsi sul futuro del tecnico ex Lazio.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la società è scontenta del lavoro svolto dal tecnico. Per la precisione, la dirigenza crede di aver costruito una squadra per essere competitiva su tutti i fronti, e per questo ritiene Inzaghi uno dei maggiori responsabili di questa stagione deludente, specialmente in campionato. L’obiettivo della società ad inizio stagione era riconquistare il tricolore ma, dopo la prima parte di stagione, questo obiettivo sembra definitivamente tramontato salvo miracoli. Proprio per questo, la società potrebbe decidere di salutare l’allenatore al termine della stagione, a prescindere dal percorso in Champions League che, ricordiamo, vedrà l’Inter affrontare il Porto negli ottavi di finale. Se Simone Inzaghi vorrà mantenere la panchina nerazzurra sarà costretto ad invertire la rotta, cercando quantomeno di raggiungere il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League, visto che le altre inseguono e sono a pochi punti di distanza. Il futuro del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter non è mai stato cosi in bilico.