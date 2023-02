Di Maria-Juve, nuova svolta: così cambia tutto

Angel Di Maria e la Juventus, è ancora tutto da decifrare: novità importanti per il futuro del gioiello argentino

In attesa di scendere in campo domani sera per la delicata sfida di Europa League contro il Nantes, la Juventus deve fare i conti anche con il calciomercato.

Uno dei nomi accerchiato dai rumor nelle prossime settimane è quello di Angel Di Maria. L’attaccante bianconero non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Secondo quanto viene riferito oggi da ‘Sportmediaset’, l’ala della Juventus Angel Di Maria potrebbe finire al centro di un duello di mercato, a partire dal prossimo giugno. Si tratta di Rosario Central, club della città natale del ‘Fideo’ e che potrebbe accoglierlo per chiudere a casa la sua stellare carriera. Ma non solo. Perchè pure il Barcellona di Joan Laporta avrebbe messo nel mirino il 35enne argentino che ha al momento il conctratto in scadenza proprio il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’. La società catalana aveva provato a ingaggiare Di Maria già la scorsa estate, ma poi il club bianconero ha avuto la meglio strappando a zero l’ex PSG e consegnandolo ad Allegri.

Di Maria, Barcellona e non solo: il punto

Un cammino tortuoso quello di Di Maria che, spesso e volentieri, è stato indisponibile per infortunio non riuscendo a dare l’apporto sperato alla squadra torinese.

Di Maria non ha mai nascosto la volontà di chiudere la carriera in Argentina anche se negli ultimi tempi è tornata concreta l’ipotesi di un altro anno in Europa. Magari ancora con la Juventus, con cui potrebbe discutere un rinnovo annuale. O, come detto, il Barcellona. Insomma, il futuro di Angel Di Maria è ancora tutto da scrivere. Le prossime settimane, e la conclusione della stagione, diranno quale sarà la prossima maglia dell’ala sudamericana.