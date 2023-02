Sergio Ramos e l’annuncio sul suo futuro: Serie A alla finestra

Il centrale Campione del Mondo nel 2010 è uscito allo scoperto e ha parlato a proposito di quello che verrà. Tutti i possibili scenari in vista dell’estate

Non dev’essere sicuramente facile trascorrere sedici lunghi anni al fianco di un club con cui hai vinto tutto, per poi trasferirsi in un’altra società: ne sa qualcosa Sergio Ramos.

Lo spagnolo è, infatti, approdato al Psg nell’estate del 2021 legandosi a parametro zero ai parigini…Dove è andato a percepire uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione (cosa che farà, come minimo, fino a giugno). Ramos ha, non a caso, detto sì al progetto di Al-Khelaifi siglando un contratto biennale. Per tale ragione, quindi, l’ex Real sarà libero di accasarsi in estate a qualsiasi altro club. Prima soffermiamoci, però, su ciò che l’esperienza vissuta a Parigi sta riservando nei confronti del quattro volte campione d’Europa per club.

A dirla tutta, infatti, il classe ’86 ha avuto un impatto tutt’altro che positivo dalle parti della Francia e caratterizzato, perlopiù, da qualche infortunio di troppo. Già 3 stop totalizzati da Sergio Ramos nel corso dell’annata precedente: che l’hanno costretto, da lì in poi, a saltare, praticamente, un’intera stagione. Sole 13 presenze nella season 2021-22, con tanto di 2 reti, ed un totale di partite saltate che ammonta, addirittura, a quota 33. Tante, tantissime per un giocatore del suo calibro che ha, difatti, spinto il club a puntare moltissimo su di sé.

Qualcosa è già cambiato, invece, nel corso di questo nuovo anno. L’ex Real Madrid ha, finalmente, trovato un po’ più di continuità al fianco des ‘Les Parisien’: tale da avergli permesso di collezionare 31 apparizioni, 2 gol e 1 assist. Nonostante questo, poi, per via del suo contratto in scadenza a giugno – e di cui vi parlavamo prima – la sua permanenza a Parigi resta, ancora, del tutto da accertare. A parlarne è stato il difensore centrale stesso.

Calciomercato, Ramos allo scoperto: “Ora non penso al futuro. Valuterò il tutto in estate”

Una volta intervenuto ai microfoni di ‘RMC’ nelle scorse ore, Sergio Ramos ha parlato a proposito del suo momento di forma vissuto a Parigi: soffermandosi, inoltre, su tanto altro.

“Si, lo ammetto, la scorsa stagione è stata molto dura dal punto di vista personale ma ora mi sento molto meglio sia fisicamente che mentalmente. E’ questa la cosa più importante. Sono abituato a vivere la mia vita giorno per giorno perciò, ora come ora, non penso al futuro. Vedremo in quest’estate”.

Un annuncio che, insomma, fa alludere a tanto e tanto altro. Il classe ’86 sarà, non a caso, chiamato a dover prendere tutta una serie di importanti decisioni in vista di giugno e perché no: a poter farci un pensierino sull’ex Real Madrid potrebbe essere, proprio, qualche importante club italiano.