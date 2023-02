L’eroe Mondiale in Serie A: il club pronto al via libera

Nonostante metà stagione ancora da disputare, molte società sono già attive per programmare il calciomercato del futuro.

Una delle società più attive, specialmente per quanto riguarda le uscite, è l’Aston Villa, che è in attesa di offerte per i propri calciatori. Il più accreditato a lasciare Birmingham in estate è Emiliano Martinez, fresco campione del mondo con l’Argentina. Il portiere classe 1992 si è reso protagonista di un grande mondiale, e queste ottime prestazione hanno portato diversi club ad aggiungerlo alla propria lista della spesa.

Tutti su Emiliano Martinez: l’Aston Villa aspetta offerte

Stando a quanto riporta Ekrem Konur tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, infatti, sono molti i club interessati all’estremo difensore degli inglesi. Serie A, Liga ed altri club della Premier sono interessati, e potrebbero a breve avviare i contatti con l’Aston Villa per cercare di imbastire una trattativa. Il mondiale disputato da grandissimo protagonista, permetterà al club inglese di ricavare una buona cifra dalla sua cessione, in modo da poter rinforzare la propria rosa. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con Emiliano Martinez che, dopo lo splendido mondiale, si appresta a compiere il grande salto.