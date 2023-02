Dal Milan alla Juventus: rottura e addio, firma gratis

Un importante giocatore, seguito da Juventus e Milan in ambito di calciomercato, sembra destinato a rompere totalmente col suo attuale club

Il Milan ieri sera ha dato uno schiaffo niente male alla crisi in cui è piombato da un po’ di tempo a questa parte. La squadra rossonera targata mister Stefano Pioli si è portata a casa una vittoria pesantissima, fra le mura infuocate di un San Siro rossonero che non intende mollare.

A farne le spese sono stati Antonio Conte ed il suo Tottenham, puniti dalla rete messa a referto da Brahim Diaz dopo appena sette minuti di gioco dal fischio d’inizio del direttore di gara Sandro Scharer. Dopo una conclusione tentata da Theo Hernandez, il trequartista spagnolo è arrivato per primo sulla seconda respinta di Forster e in tuffo ha sbloccato la contesa. La marcatura, poi, si è rivelata decisiva e questo successo permette al ‘Diavolo’ di guardare alle prossime gare con molto più ottimismo. Nel frattempo, Maldini e Massara rimangono vigili sul fronte calciomercato e attenzione a ciò che sta accadendo lato Marco Asensio. Il calciatore di proprietà del Real Madrid, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2023. Non soltanto il Milan, perché l’ex Espanyol piace parecchio da tempo pure alla Juventus. E il rinnovo dell’attaccante classe ’96 appare tutt’altro che scontato, anzi.

Calciomercato Juventus e Milan, Real Madrid e Asensio verso la rottura

Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, infatti, il Real Madrid starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di rompere definitivamente i negoziati per il prolungamento dello spagnolo.

Questo perché i ‘Blancos’ pare si stiano nuovamente stancando dell’atteggiamento di Jorge Mendes (procuratore di Asensio). Sembra che il patron Florentino Perez si senta perfino preso in giro per via del comportamente del potente agente portoghese. Il Real aveva deciso di proporre un quadriennale fino al 2027, aumentando leggermente lo stipendio di Asensio. Ma sia l’attaccante che Mendes hanno rifiutato tale offerta e per mettere pressione hanno piazzato sul tavolo offerte uguali o superiori che il giocatore avrebbe nel frattempo ricevuto. Perez sarebbe deluso ora e tutto lascia pensare che Asensio possa abbandonare la nave a parametro zero in estate. Juventus e Milan all’erta.