Soldi e l’ex Juve, Dimarco può salutare l’Inter

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, il terzino milanese è appena passato alla corte dell’avvocato Ledure

Dimarco uno dei pochi dell’Inter a salvarsi con la Sampdoria, anche se pure il terzino – subentrato a Gosens all’inizio del secondo tempo – ha sulla coscienza un gol mangiato. La stagione del classe ’97 è stata fin qui eccellente, tanto che neanche sulla sua permanenza si può mettere la mano sul fuoco.

Lo sanno tutti, entro giugno il club di Zhang dovrà riempire le casse per 40-60 milioni di euro. E nel modo consueto, non solo all’Inter, ovvero con un ‘sacrificio’ sul calciomercato. In tal senso l’indiziato numero uno rimane Dumfries, ma non si capisce perché una società (inglese o di un altro Paese) debba spendere almeno 40 milioni per una riserva di Darmian. Con tutto il rispetto per il jolly scuola Milan, uno dei migliori affari dell’Inter degli ultimi anni.

Così non è escluso che a partire possa essere un altro dei cosiddetti big, col nome di Dimarco da tenere in forte considerazione proprio per la crescita avuta dall’ex Verona e la sua annata da protagonista.

Calciomercato Inter, l’Atletico per Dimarco: Morata nell’offerta

Non solo la Premier, per Dimarco attenzione all‘AtleticoMadrid a caccia proprio di un rinforzo per la corsia mancina. Tra l’altro coi ‘Colchoneros’ di Simeone ha appena concluso un’operazione, quella Depay, il nuovo rappresentante del nerazzurro, cioè l’avvocato Ledure. Quello di Lukaku…

L’Atletico potrebbe provarci in maniera concreta con una proposta da 15-18 milioni più il cartellino di un calciatore che non rientra nei piani futuri ma che Marotta e la Serie A conoscono molto bene. Parliamo dell’ex Juventus Alvaro Morata, in scadenza nel 2024 e con una valutazione sui 15 milioni. L’Inter direbbe no, per uno come Dimarco prenderebbe in considerazione solo proposte interamente cash e non inferiori ai 40 milioni.