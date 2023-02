Intreccio con Ancelotti, Maldini ‘ringrazia’ Rabiot

Il possibile approdo del ‘parametro zero’ a Madrid potrebbe agevolare il disegno del Milan: che affare con Ancelotti!

Nel bel mezzo di un periodo di crisi che i tifosi sperano possa essere finito con la sofferta vittoria di San Siro contro il Torino, il Milan si riaffaccia sul palcoscenico europeo: nella serata di martedì a San Siro scende infatti il Tottenham di Antonio Conte, in una gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Oltre che attento e partecipe alle questioni di campo, il Dt Paolo Maldini non smette di seguire le evoluzioni del mercato e le occasioni che potrebbero fare al caso del club rossonero. Lo sfumato arrivo di Nicolò Zaniolo, passato al Galatasaray, ha lasciato l’amaro in bocca ma un amico di vecchia data potrebbe venire incontro alle esigenze dei menghini. L’intreccio non è dei più semplici, ma è tutt’altro che impossibile da realizzare.

Rabiot al Real ‘libera’ Camavinga: che colpo per Maldini!

Ma partiamo dal principio. Come dimostrato dalle stesse dicharazioni rilasciate dal calciatore al termine di Juve-Fiorentina, il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere lontano da Torino. Il contratto in scadenza non è ancora stato rinnovato, ed è difficile che l’accordo possa arrivare nei prossimi mesi, coi bianconeri presumibilmente fuori dalla prossima Champions League. Carlo Ancelotti, uno che Rabiot lo conosce bene avendolo fatto esordire nel PSG ai tempi della sua esperienza francese, sta già premendo per portarselo gratis a Madrid. L’eventuale approdo del ‘Duca’ in Spagna dischiuderebbe una clamorosa opportunità per il Diavolo.

Complice un feeling effettivamente mai nato tra il tecnico di Reggiolo ed Eduardo Camavinga, quest’utlimo potrebbe verosimilmente andar via in caso di arrivo del connazionale. Che non a caso è titolare del suo stesso ruolo anche in Nazionale. Il giovne transalpino piace da tempo al Milan, che oltrettuto ha l’affare Brahim Diaz pendente col club merengue. Una trattativa basata su un prestito, magari col solo diritto – e non obbligo – di riscatto, farebbe felice Maldini. Che regalerebbe a Pioli un profilo perfetto per età, caratteristiche, talento e margini di miglioramento.