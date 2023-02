HIGHLIGHTS | Il Napoli cala il tris, Juve ok col brivido. Che colpo del Monza!

Nelle quattro gare domenicali della 22esima giornata, vittorie casalinghe per Juve e Napoli, mentre il Monza fa il colpo esterno a Bologna

Tutto secondo i programmi. O quasi. Se la vittoria del Napoli contro il fanalino di coda Cremonese era in qualche modo da mettere in preventivo, c’era curiosità nel verificare i recenti progressi della Juve al cospetto di una Fiorentina arrivata a Torino col chiaro intento di vendere cara la pelle. Ne è usicta una gara combatutta sino agli ultimi minuti di recupero, quando un episodio avrebbe potuto sconvolgere l’esito finale del match.

L’undici di Allegri alla fine l’ha spuntata per 1-0 grazie ad un colpo di testa di Adrien Rabiot al minuto 34, ma negli istanti finali di gara la Viola aveva trovato il gol del pari con un gran tiro dai 16 metri di Gaetano Castrovilli: gol annullato per un precedente fuorigioco, nello svliluppo dell’azione, da parte di Ranieri, che ha così vanificato la prodezza del centrocampista. Nelle gare del pomeriggio, scoppiettante pareggio per 2-2 tra Udinese e Sassuolo, mentre il Monza di Palladino non si ferma più: vittoria corsara a Bologna e felsinei raggiunti in classifica. E il Napoli? Senza problemi. 3-0 alla Cremonese e primato sempre più blindato.

HIGHLIGHTS Udinese-Sassuolo 2-2, Bologna-Monza 0-1, Juventus-Fiorentina 1-0 e Napoli-Cremonese 3-0

Udinese -Sassuolo 2-2

1′ Udogie (U), 6′ Matheus Henrique (S), 28′ Bijol (U), 45’+2 aut. Perez (S)

Bologna-Monza 0-1

25′ Donati

Juventus-Fiorentina 1-0

34′ Rabiot

Napoli-Cremonese 3-0

21′ Kvaratskhelia, 65′ Osimhen, 79′ Elmas





La classifica di Serie A: Napoli 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Bologna, Monza e Juventus ** 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese* 8

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione