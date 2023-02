Milinkovic-Savic in bianconero, spunta il retroscena sull’offerta da 60 milioni

Il gioiello della Lazio potrebbe diventare bianconero la prossima estate: la precedente offerta da 60 milioni potrebbe essere ritoccata

Sogno proibito della Juve da almeno tre stagioni, Sergej Milinkovic-Savic rappresenta una sorte di ossessione per il club bianconero. Il patron dei capitolini Claudio Lotito ha sempre fatto muro per il suo gioiello, arrivando anche a rifiutare – così narra la leggenda – addirittura 100 milioni di euro, giusto tre anni fa. Fu il Manchester United a provare il colpaccio per il ‘Sergente’ serbo, ricevendo però in cambio un bel due di picche.

Oggi, col calciatore in scadenza a giugno 2024 e un rinnovo che tarda ad arrivare, forse il suddetto assegno sarebbe accolto con benevolenza dalle parti di Formello. Sta di fatto che in ogni caso, come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, fino alla scorsa estate il vulcanico presidente della Lazio ha tenuto duro. Rispedendo al mittente una proposta da 60 milioni proveniente da un altro club di Premier League.

Il Newcastle ci riprova per Milinkovic-Savic: Lotito riflette

Il ricco ed ambizioso Newcastle, protagonista di una stagione al di sopra di ogni più rosea aspettativa, ci aveva già provato. Ma la Lazio aveva ancora una volta resistito. Lo scenario, come detto, ora appare ben diverso. Non solo i biancocelesti devono fare i conti con il contratto del serbo, che pericolosamete si avvicina alla scadenza. Ma anche col rinnovato e forse inaspettato appeal che i Magpies potrebbero suscitare nell’animo del calciatore.

La qualificazione alla prossima Champions League non è più un sogno irragiungibile per il ricchissimo club di Bin Salman, che potrebbe offrire al calciatore un contratto da 10 milioni di euro annui con 12 milioni alla firma. Difficile resistere a tali tentazioni. E quasi impossibile anche per la Lazio rifiutare, ad un anno di distanza, una proposta che potrebbe essere ritoccata verso l’alto rispetto alla precedente offerta estiva. La Juve sembra destinata a non coronare nemmeno stavolta il suo irraggiungibile sogno serbo…