Allegri tenta il clamoroso ritorno: è duello di fuoco Juve-Napoli

Un calciatore che nel recente passato ha vestito la maglia bianconera potrebbe tornare alla Juventus in futuro: ci pensa pure il Napoli

Al di là dei risultati che la Juventus potrà ottenere sul campo da qui in avanti, la penalizzazione di quindici punti continuerà a pesare come un macigno. E, ovviamente, permane apprensione per le problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società bianconera.

Senza la partecipazione alle coppe europee (Champions League in particolare), diversi big della rosa targata Massimiliano Allegri potrebbero dire addio in estate. Il destino di alcuni di loro è già segnato – vedi Cuadrado o Alex Sandro -. Nonostante la situazione sia alquanto incerta, la ‘Vecchia Signora’ riflette comunque sui possibili nuovi innesti futuri. In tal senso, non sarebbe totalmente da escludere un ritorno che avrebbe del clamoroso. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, passato soltanto qualche mese fa al Toronto in MLS.

Calciomercato Juventus, ritorno Bernardeschi: possibile duello col Napoli

In un’intervista rilasciata a ‘Diretta.it’ il calciatore ha utilizzato espressioni da juventino vero, dimostrando di essere rimasto legato ai colori bianconeri: “La Juventus è il capro espiatorio del sistema, perché è fastidiosa. Perché la Juventus vince, ha sempre vinto“.

Allegri, inoltre, non ha perso la stima nei confronti del classe ’94 e potrebbe provare davvero a riportarlo a Torino. Ma attenzione alla possibile concorrenza del Napoli targato Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, ci penserebbero per sostituire eventualmente Lozano. Il tempo darà i suoi verdetti.