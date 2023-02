Intreccio di mercato tra Juventus e Fiorentina: si lavora allo scambio

La Juventus non molla la presa su Sofyan Amrabat: il centrocampista della Fiorentina resta nel mirino dei bianconeri

Possibile scambio di centrocampisti tra Fiorentina e Juventus: i viola chiedono Nicolò Rovella per lascia partire uno dei protagonisti degli ultimi Mondiali in Qatar.

Dopo l’ottima performance negli ultimi Mondiali in Qatar, il nome di Sofyan Amrabat è finito nel mirino di molti top club europei, tra cui la Juventus che più di altre società è alla ricerca di nuovi centrocampisti dato che in estate potrebbero registrarsi diversi addii in quella zona di campo.

Legato alla Fiorentina da un altro anno e mezzo di contratto, Sofyan Amrabat in questa stagione ha giocato ventisette partite con la maglia gigliata, a cui vanno aggiunte le sette apparizioni col Marocco nei Mondiali in Qatar, fino alla finale per il terzo posto persa con la Croazia.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio per arrivare ad Amrabat

Dopo averlo acquistato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro dal Verona nel 2020, la Fiorentina non lascerà partire tanto facilmente il centrocampista classe ’96.

Allo stesso tempo, il club di Rocco Commisso cercherà di evitare di perdere il giocatore a parametro zero. Ecco perché potrebbe chiedere alla Juventus, in cambio, il cartellino di Nicolò Rovella, classe 2001 attualmente in prestito al Monza e la cui valutazione è di poco superiore ai dieci milioni di euro.