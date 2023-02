“Juventus in Serie C”, l’indiscrezione choc sul futuro

La Procura della Figc potrebbe chiedere la retrocessione in Serie C per la Juventus: questa la clamorosa voce sul futuro bianconero

Clamorosa indiscrezione sul futuro della Juventus: circolano voci di una possibile richiesta della Procura federale che potrebbe chiedere la retrocessione in terza serie per i bianconeri.

Una clamorosa indiscrezione circola sul web: la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio potrebbe chiedere la retrocessione in Serie C per la Juventus: una voce che ha del clamoroso quella riportata dall’insider Salt and Pepper su Twitter.

BOOOOOM 💥 Girano voci insistenti e incontrollate che la richiesta della procura per la Juventus possa essere addirittura la Serie C. 👀⚪️⚫️💥✈️🔜👑👑👑#transfers #calciomercato #juve #agnelli #procura #chine — Salt and Pepper (@saltandpepper90) February 10, 2023

Ad ora, è giusto sottolinearlo, si tratta di voci incontrollate e che non trovano conferme. Voci che però avrebbero del clamoroso se dovessero essere confermate dai fatti, dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per la vicenda relativa alle plusvalenze.

Caos Juventus, la Procura chiede la retrocessione in Serie C?

La certezza è rappresentata dal fatto che il mese di marzo sarà cruciale per il futuro della Juventus, in campo e non solo.

Alle porte, infatti, ci sono importanti impegni tra campionato e coppe, ma anche l’attesa per la sentenza sulla vicenda relativa agli stupendi.