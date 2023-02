All-in per Dumfries: doppia carta Chelsea per convincere Marotta

L’esterno olandese è pronto a partire verso l’Inghilterra dietro un piano perfetto da parte del Chelsea per venire incontro alle necessità dei nerazzurri per la prossima stagione

Oltre alla partenza di Milan Skriniar verso il Paris Saint-Germain, l’Inter potrebbe perdere altri elementi di spessore la prossima estate. La dirigenza è impegnata con le trattative di rinnovo di contratto di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, mentre è data per certo l’addio di Robin Gosens sulla sinistra. In bilico anche la posizione di Marcelo Brozović e André Onana, molto richiesti all’estero.

Chi farà parlare di sé più di tutti gli altri compagni di squadra, però, sarà l’altro esterno olandese Denzel Dumfries. Il calciatore ha rapito le attenzioni di numerosi grossi club europei fra cui soprattutto Manchester United e Chelsea. E il club londinese potrebbe giocarsi due carte importantissime per convincere Giuseppe Marotta a lasciar partire il calciatore, dal valore attestato di circa 40 milioni di euro.

Calciomercato, Lukaku e Koulibaly per Dumfries: occasionassima Inter

La prima sarebbe rappresentata dal rinnovo del prestito di Romelu Lukaku: il centravanti, seppur non abbia espresso tutto il suo massimo potenziale nel corso di questa difficile stagione costellata da qualche acciacco di troppo, ha promesso all’Inter amore eterno.

Verosimilmente, dunque, il belga premerà sulla sua permanenza a Milano piuttosto che far rientro – senza chance di dire la sua – tra le file del Chelsea. L’altra, invece, è del tutto nuova. Un’indiscrezione riporta nuovamente in auge il nome di Kalidou Koulibaly, ex Napoli, a prendere il posto dell’uscente Skriniar.

Il centrale senegalese ha subito una leggera involuzione da quando gioca in Premier League e avrebbe lasciato in Serie A il meglio di sé. Per Simone Inzaghi si tratterebbe di una soluzione di prim’ordine, viste le evidenti difficoltà di trovare un rimpiazzo valido sul mercato dei parametri zero. A Marotta l’ultima parola, nella speranza che il Chelsea sia clemente e non chieda conguagli monetari.