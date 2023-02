L’addio al Milan è inevitabile: ha già un nuovo club

Un calciatore attualmente in forza al Milan di Stefano Pioli è destinato a lasciare il club rossonero: c’è già una possibile destinazione

In casa Milan la situazione continua ad essere alquanto delicata, nonostante la vittoria di misura ai danni del Torino targato Ivan Juric. Servirà molto di più a Stefano Pioli e ai suoi uomini per uscire dalla crisi, in cui il ‘Diavolo’ è piombato da un po’ di tempo a questa parte.

Tornare a prendersi i tre punti era fondamentale e permette di respirare ossigeno prezioso per ricominciare ad alzare l’asticella della fiducia, ma è chiaro come non possa assolutamente bastare. E il momento assai negativo che sta attraversando il club lombardo potrà senza dubbio incidere sul fronte calciomercato. In tal senso, la campagna acquisti della scorsa estate si è rivaleta a dir poco deludente. De Ketelaere è in buona compagnia: da Vranckx a Thiaw, passando per Sergino Dest. Quest’ultimo è in prestito dal Barcellona e, a meno di sorprese, la fine della sua esperienza in quel di Milano è soltanto questione di mesi. Date le prestazioni altamente al di sotto delle aspettative, appare davvero complicato che il Milan possa attivare l’opzione del diritto di riscatto fissata a 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, addio Dest: il Betis ci pensa

Dunque, l’esterno basso statunitense farà ritorno quasi sicuramente in Catalogna. Alla corte di Xavi, però, non c’è spazio per lui, perciò dovrà proseguire la sua carriera altrove. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, i blaugrana vorrebbero darlo al Real Betis inserendolo nell’operazione Eric Garcia, calciatore che piace non poco ai verdiblancos.

Dest rientra nelle preferenze del tecnico Manuel Pellegrini e sembra che non sia difficile raggiungere l’intesa tra le parti in causa. Per entrambe le pedine si potrebbe considerare un’operazione in prestito con opzione d’acquisto. Il Betis potrebbe consentire a Dest di crescere in un contesto più adatto alle sue caratteristiche e meno soggetto alla pressione dei media.