Inchiesta Prisma, Juve-Chiesa: spunta l’intercettazione

Non c’è pace per la Juventus: nuova rivelazione frutto dell’Inchiesta Prisma, si parla anche di Federico Chiesa La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a scendere in campo questo pomeriggio per l’impegno casalingo contro la Fiorentina.

Una partita decisamente importante per i bianconeri che devono dare continuità ai recenti successi contro Lazio prima, in Coppa Italia, e Salernitana in campionato. Chiudere, limitando i danni, una stagione diventata scellerata dopo la recente penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze fittizie. I prossimi mesi, anche nell’ambito della ormai nota manovra stipendi, rischiano di arrivare ulteriori decisioni, anche più severe. Nel frattempo, però, l’Inchiesta Prisma va avanti e vede al centro di tutto proprio la società piemontese ed il suo operato: tra bilanci dubbi, plusvalenze e stipendi concordati privatamente da alcuni giocatori nel periodo di emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore sono tuttavia spuntati ulteriori dettagli che vedono, stavolta, al centro di tutto anche Federico Chiesa ed il suo futuro con la maglia della Juventus. ‘Il Corriere della Sera’ pubblica nuove intercettazioni che riguardano appunto la Juventus e la sua ormai ex dirigenza. Al centro di tutto il mercato bianconero con l’acquisto di uno dei big di Allegri, Federico Chiesa, come oggetto di una nota della Guardia di Finanza risalente all’agosto 2021 e che vede protagonisti Federico Cherubini e Andrea Agnelli.

Chiesa, rivelazione choc: “Non può restare tanti anni”

“Cherubini afferma che quello di Chiesa non gli sembra il profilo di un calciatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici”.

Rivelazioni pesanti, che possono anche incidere su quello che sarà il destino di Federico Chiesa in quel di Torino. Che molto possa cambiare nella rosa di Allegri, da giugno, è assolutamente prevedibile: l’ex Fiorentina, già accostato ai più importanti top club d’Europa prima del lungo infortunio, potrebbe finire per dire addio al club bianconero.