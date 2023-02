Salta il rinnovo con la Juve: Cuadrado al bivio, doppia ipotesi

L’esterno destro colombiano è certo di non rinnovare il contratto con i bianconeri e può affacciarsi all’ultimo capitolo della sua carriera tra MLS e Superlig turca

L’era di Juan Cuadrado tra le file della Juventus è prossima alla sua conclusione. Il calciatore è da mesi consapevole di avere pochissime chance di rinnovare il proprio contratto con il club bianconero per un’altra stagione, ora ci sarebbero le conferme anche da parte della dirigenza.

Al suo posto la Juventus sta sondando numerosi profili di livello internazionale, tra cui molti in ascesa. Massimiliano Allegri, qualora fosse riconfermato sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ anche per il prossimo anno, dovrà contare su un organico solido che può permettergli il salto di qualità dopo alcune stagioni altalenanti. Senza ancora mettere in conto quella attuale, al netto dei quindici punti di penalizzazione in classifica.

Calciomercato, Cuadrado tra MLS e Superlig

Intanto Cuadrado, dall’alto delle sue trentaquattro primavere, entrerà anche nella fase calante della sua carriera professionale.

Come probabile in questi casi, sulla scia di tanti altri campioni che lo hanno preceduto, ci si aspetta che il calciatore possa firmare un nuovo contratto di almeno un paio d’anni presso una qualche realtà particolarmente ricca che potrà garantirgli il giusto compenso economico. Al momento guadagna circa 5 milioni di euro, ma è probabile che si possa arrivare anche a qualche milione in più se decidesse di indossare la maglia turca del Fenerbahce – in Superlig – oppure sposare il progetto di qualche altra realtà di MLS. Queste due, al momento, sono le due destinazioni potenziali per l’ex Fiorentina. Inverosimile invece appare l’approdo del calciatore all’Inter: il club nerazzurro, vittima di rumors di mercato, avrebbe intenzione di rimpiazzare Denzel Dumfries con un profilo di prospettiva.