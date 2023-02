La Champions stravolge tutto: Maldini-Pioli, ribaltone clamoroso

Senza la qualificazione alla prossima Champions potrebbero cambiare diverse cose nel mondo Milan: Maldini-Pioli, possibile colpo di scena

Vincere contro il Torino non era fondamentale, di più. Questi tre punti, però, non possono assolutamente bastare. Servirà ben altro al Milan per uscire definitivamente dalla crisi in cui i rossoneri sono entrati, dopo il pareggio beffa a San Siro contro la Roma targata José Mourinho.

La classifica è tutt’altro che ottimale. Il ‘Diavolo’, infatti, occupa la quinta posizione con un bottino di 41 punti (al pari dei giallorossi e dell’Atalanta). Motivo per cui, ad oggi, non è possibile considerare come certa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Passare dallo Scudetto all’eventuale mancata partecipazione alla massima competizione europea sarebbe davvero disastroso. E ciò, inevitabilmente, potrebbe portare ad alcuni cambiamenti importanti all’interno del club, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Il riferimento, in tal senso, è al direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e all’allenatore rossonero Stefano Pioli.

Milan, Pioli e Maldini via insieme: possibile colpo di scena

Il tecnico di Parma, a differenza dell’ex difensore, non gode più della fiducia di molti suoi tifosi, che nell’ultimo periodo hanno chiesto a gran voce l’esonero immediato. Ma in caso di fallimento potrebbe dire addio anche lo stesso Maldini, insieme a Pioli appunto.

Per entrambi potrebbe esserci l’opzione Tottenham – che affronterà proprio il Milan in Champions martedì -, se Paratici e Conte dovessero andare altrove. Uno scenario, per adesso, soltanto ipotetico, ma non è da escludere totalmente che possa divenire realtà in futuro.