Dall’incubo al ribaltone: il ciclone Premier porta via Spalletti

Un top club che milita in Premier League starebbe seriamente pensando a Luciano Spalletti per sostituire eventualmente l’attuale allenatore

Sono ormai terminati gli aggettivi per descrivere il cammino del Napoli in questa stagione. Strepitoso, sontuoso, incredibile, eccezionale e chi più ne ha più ne metta. Uno Scudetto praticamente già messo in cassaforte e una Champions finora dominata.

Gran parte del merito va, ovviamente, a mister Luciano Spalletti. Si vede tantissimo la mano del tecnico di Certaldo, capace di dare vita ad un giocattolo a tratti perfetto. L’allenatore toscano non fa altro che confermare le sue abilità fuori dal comune, attirando l’attenzione di piazze alquanto prestigiose. Il contratto di Spalletti scade nel 2023 e dare per certa, ad oggi, la permanenza del trainer in Campania sarebbe una sentenza forse un po’ azzardata, sebbene la guida tecnica degli azzurri abbia intenzione di rimanere dov’è.

Napoli, il Liverpool pensa a Spalletti per il dopo Klopp

Bisogna, però, fare i conti con l’interesse concreto da parte del Liverpool. Jurgen Klopp ha costruito un impero nelle ultime stagioni, ma da un po’ di mesi a questa parte sta riscontrando non poca difficoltà nel proseguire con questo progetto.

Motivo per cui i ‘Reds’ potrebbero decidere in futuro di mettere fine all’era del tedesco esonerandolo. E per sostituire Klopp gli inglesi starebbero pensando proprio a Spalletti, che nella prima parte dell’annata in corso ha letteralmente asfaltato il Liverpool in Champions fra le mura casalinghe del Maradona. Uno scenario al momento solo ipotetico e di difficile realizzazione: le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo.