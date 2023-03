È tornato super Szczesny: 34 milioni dalla Premier

Dal Mondiale al campionato fino all’Europa League: il polacco sta facendo la differenza come nelle sue stagioni migliori. Una big inglese pronta all’assalto

Non spettacolare, ma efficace. E continuo. Sono queste le caratteristiche che deve avere un grande portiere, e che ha ritrovato Wojciech Szczesny dopo il periodo buio della prima parte della scorsa stagione. Dal Mondiale alla Serie A fino all’Europa League, vedi giovedì in casa del Friburgo: sembrava aver imboccato il viale del tramonto, invece il polacco è tornato a livelli da top club fornendo prestazioni maiuscole e costanti.

Le prestazioni che sta avendo da mesi Szczesny non sono passate inosservate. In Premier c’è un club che potrebbe provarci in maniera concreta nel prossimo calciomercato estivo. Parliamo del Tottenham di Conte, anche se il tecnico appare destinato ad andar via a fine stagione quando terminerà il suo contratto. Condanne permettendo, a Londra dovrebbe invece rimanere Fabio Paratici, naturalmente grosso estimatore del numero 1 della Juventus che ha solo un altro anno di contratto da circa 6 milioni netti.

L’ex Managing director bianconero potrebbe quindi ragionare sull’acquisto di Szczesny per la successione del leader e capitano Lloris, 36 anni compiuti lo scorso 26 dicembre e pure lui in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Juventus, Szczesny al Tottenham per il dopo Lloris

Szczesny ha quasi quattro anni in meno (il 18 aprile spegnerà 33 candeline) del francese, ma è chiaro che i londinesi difficilmente andrebbero oltre una proposta da 18-20 milioni, cifra che comunque permetterebbe alla Juve di fare plusvalenza e prendere un portiere giovane e di notevole talento come, per esempio, Vicario dell’Empoli o Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta. Entrambi piacciono molto a ‘La Vecchia Signora’.

Per ingolosire il classe ’92, che in Inghilterra ha già indossato le maglie di Brentford e Arsenal dalla quale lo prese poi la Roma, Paratici potrebbe garantire un biennale con opzione per un altro anno da 7 milioni di euro. In totale 14 milioni netti.