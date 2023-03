Addio Serie A, vola in Bundesliga: Juve e Roma al tappeto

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

Tra queste troviamo il Borussia Dortmund, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Edin Terzic in estate. Il reparto che il club giallonero intende rinforzare è il centrocampo, che necessità di rinforzi importanti. A tal proposito, la dirigenza tedesca sembra avere le idee ben chiare su chi provare a portare al Signal Iduna Park.

Il Borussia piomba su Morten Hjulmand: possibile beffa per Juventus e Roma

Il centrocampista individuato dalla dirigenza del club tedesco è Morten Hjulmand, danese classe 1999 del Lecce.

Il centrocampista individuato dalla dirigenza del club tedesco è Morten Hjulmand, danese classe 1999 del Lecce. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione in maglia giallorossa, che lo vede aver realizzato cinque assist in 25 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni hanno portato i grandi club europei a monitorarlo con grande attenzione, tra cui proprio il Borussia Dortmund. Stando a quanto riporta il portale dailycannon.com, infatti, i tedeschi starebbero pensando in maniera concreta di aggiungerlo al proprio centrocampo, in modo da aggiungere qualità e quantità alla zona centrale del campo. Il 42 giallorosso ha attirato particolare attenzione anche in Premier League, con il Tottenham che sta valutando se avviare una trattativa con il club pugliese, anche se il sogno del ragazzo sarebbe quello di giocare nell’Arsenal. In Italia, invece, sul centrocampista danese hanno mosso i primi passi Juventus e Roma, vista la stima che nutrono nei suoi confronti Allegri e Mourinho. Per le big del nostro campionato, però, competere a livello economico con questi club potrebbe rappresentare un grande problema. Il mercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Hjulmand che sembra definitivamente pronto a compiere il grande salto.