Blitz di Marotta per Grimaldo: così lo soffia a Benfica e Juve

L’Inter è riuscita a ideare il suo piano per poter prelevare Grimaldo dal Benfica. Il recente sorteggio di Champions League gli sarà utile

Il recente sorteggio dei quarti di Champions League ha riservato per l’Inter una squadra particolarmente ostica da affrontare. Si tratta tra l’altro della seconda portoghese di fila per due fasi consecutive.

Dopo aver eliminato il Porto i nerazzurri dovranno affrontare il Benfica, una delle principali rivelazioni dell’edizione corrente di UCL. La squadra in questione presenta numerosi giocatori di qualità.

Uno in particolare sembrerebbe aver catturato l’attenzione della società nerazzurra. Si tratta di Alejandro Grimaldo, in precedenza nel mirino della Juventus proprio per via di una prestazione sontuosa per conto loro.

L’identikit di questo giocatore è davvero sensazionale. Classe 1995, è un difensore in grado di svolgere alla perfezione entrambe le fasi di gioco. Cosa piuttosto rara per un terzino moderno.

Tutti sono al corrente delle difficoltà dei giocatori di fascia in fase difensiva. Ma lui non sembra avere alcun problema a riguardo. Anzi, l’esatto opposto probabilmente. La sua specialità sono le punizioni.

A livello statistico il terzino spagnolo ha segnato ben 13 reti in carriera tramite questo colpo tecnico. Sarebbe dunque un fattore in più, oltre ad un Hakan Calhanoglu dal piede decisamente educato.

Il mercato si sta muovendo in questa direzione, sfruttando proprio l’ultimo accoppiamento emerso di recente. Oltre ad essere una ghiotta occasione per il calcio italiano in generale, l’Inter potrebbe portarsi avanti col suo operato svariati mesi in anticipo rispetto agli altri.

Ovviamente si sta parlando in via ipotetica. Ma questo scenario potrebbe benissimo essere plausibile. I fattori favorevoli ci sono, e non sfruttarli sarebbe ingenuo. Non ce lo si aspetterebbe mai da una squadra di questo calibro.

Nel prossimo paragrafo si proverà a capire come concepire e “come leggere” questa trattativa.

Grimaldo all’Inter: il piano di Marotta

Il piano di Marotta per portare Grimaldo a Milano, sponda nerazzurra, è quello di sfruttare il sorteggio col Benfica per volare in Portogallo con un doppio fine. Imporsi sugli avversari e, eventualmente, provare a dissuadere il giocatore dal rinnovo.

La Juve verrebbe spiazzata da tutto ciò, considerando il fatto che lo spagnolo è sulla lista della spesa da tempo. I bianconeri sembrano aver momentaneamente mollato la pista, cosa che potrebbe portare l’Inter a insistere a maggior ragione.

Ancora non si conosce alcuna cifra, ma i lusitani eventualmente si farebbero pagare eccome. Anche se il giocatore è in scadenza, il che non contribuisce a far innalzare il suo valore di chissà quanto.