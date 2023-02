Rivoluzione Juve: colpo a sorpresa in Serie A

La Juventus si prepara ad un’estate dai grandi cambiamenti: ecco che può arrivare un rinforzo a sorpresa direttamente dalla Serie A

Non sono stati mesi semplici quelli vissuti dalla Juventus che, dopo aver incassato la pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie, dovrà continuare ad inanellare risultati positivi per cercare di chiudere al meglio la stagione.

I bianconeri sono però già proiettati a quella che sarà, con ogni probabilità, l’annata del rilancio. Perchè la rivoluzione ormai già avvenuta ai piani dirigenziali, potrebbe coinvolgere anche squadra e staff tecnico. Al di là di quello che potrebbe essere il destino di Massimiliano Allegri, sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con la ‘Vecchia Signora’, molto della rosa della Juventus potrebbe quindi cambiare nel prossimo calciomercato estivo. Gli addii di Cuadrado e Alex Sandro a zero sembrano praticamente scontati. Così come quello di Adrien Rabiot, in scadenza come i primi due e destinato a firmare per un top club a giugno (il Barcellona è tra le favorite). Ma è per quanto riguarda gli ingressi che la società piemontese potrebbe registrare sorprese decisamente inattese, con diversi profili al momento al vaglio per un’eventuale offerta a partire dalla prossima estate.

Holm-Juve: tentativo a giugno

Attenzione massima in Serie A ed in particolare in casa Spezia dove il nome di Emil Holm che questo pomeriggio non sarà in campo contro la squadra di Allegri.

Il terzino destro svedese, convocato dalla nazionale maggiore per la prima volta lo scorso novembre, potrebbe essere un’occasione ghiotta per il post Cuadrado. Il 22enne ex Goteborg, in vista della rivoluzione juventina, sarebbe un profilo giovane, di talento, prospettiva e dai costi relativamente contenuti. 8-10 milioni per il cartellino (è in scadenza nel 2026) dopo aver accumulato 23 presenze fino a questo momento con 1 rete 2 assist vincenti tra Serie A e Coppa Italia.