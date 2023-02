L’Inter ne cambia due, lo vuole subito: la Juve si mette di traverso

La scelta di Inzaghi per il match contro l’Udinese ha svelato la scarsa fiducia riposta su Onana: Marotta corre ai ripari

In po’ a sorpresa, considerando che il portiere sloveno non giocava una gara dall’inizio da Inter-Roma 1-2 del 1 ottobre, Simone Inzaghi ha affidato una maglia da titolare a Samir Handanovic in occasione del vittorioso match di campionato contro l’Udinese. Le stesse dichiarazioni del tecnico piacentino dopo il match – ‘Mi serviva esperienza, Samir avrebbe giocato anche prima se non si fosse fatto male’ – lasciano intendere come dopo una manciata di partite la fiducia in Andre Onana sia già diminuita.

Considerando che per la prossima stagione l’estremo difensore sloveno non rientra nei piani tecnici del club meneghino, l’abile Beppe Marotta sta già muovendo i fili per garantire un futuro affidabile alla retroguardia nerazzurra. In tal senso l’obiettivo sarebbe già stato individuato, ma c’è da battere la concorrenza di una certa Juventus. Che per prima si era affacciata sul talento italiano.

Inter su Vicario, Allegri non molla la presa

Protagonista di una stagione eccezionale, salito alla ribalta per alcuni interventi quasi impossibili – come la tripla parata all’Olimpico contro la Roma – Guglielmo Vicario è pronto al grande salto. Max Allegri ha già indicato il portiere dell’Empoli come papabile erede di Szczesny. Le rinnovate esigenze dell’Inter però non lasciano strada libera alla Juve.

In tutto questo ovviamente il piccolo club toscano gongola. La valutazione del suo gioiello è salita già ad almeno 20 milioni. Una cifra destinata ad aumentare data la presumibile asta che si scatenerà per l’estremo difensore. L’ennesima lotta di mercato tra Juve e Inter a suon di milioni. E di progetti da sottoporre al talento nativo di Udine.