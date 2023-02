Colpo per l’estate, intreccio Inter-Milan: tris a sorpresa in Serie A

Le due milanesi si sfidano per il centrocampista della matricola: anche il Torino vuole giocarsi le sue carte

Attese, nella prossima estate, ad un mercato che possa essere più ricco di quello invernale – quando sostanzialmente i due club non hanno messo a segno nemmeno un colpo – Inter e Milan guardano alle ‘piccole’ della Serie A per rinforzare le loro rose in vista della prossima stagione.

Già storicamente, almeno relativamente agli ultimi due anni, sul fronte dei parametri zero, i deu club meneghini sono a caccia di colpi low cost da regalare ai rispettivi tecnici. Del resto, si sa, per partecipare ad aste milionarie per profili top bisognerebbe prima vendere qualche pezzo pregiato. Ipotesi assolutamente non da escludere, ci mancerebbe. Ma non certamente la strada maestra da seguire per Beppe Marotta e Paolo Maldini.

Mazzocchi nel mirino di Inter e Milan: Torino terzo incomodo

Protagonsta di un’ottima stagione agli ordini di Davide Nicola, il centrocampista della Salernitana Pasquale Mazzocchi aspetta con ansia che inizi il nuovo corso con Paulo Sousa. Per ribadire la sua centralità nello scacchiere tattico della squadra granata. Valutato dalla società campana circa 10 milioni, il giocatore ha attirato l’interesse di Inter e Milan. Che vedono la possibilità di un colpo italiano non troppo oneroso.

Sul calciatore è vivo anche l’interesse del Torino, con Ivan Juric che ha cerchiato in rosso, nella sua agenda di mercato, il nome del nativo di Napoli. Ovviamente moto dipenderà dalla permanenza o meno in Serie A della società di Danilo Iervolino, risucchiata nella zona calda proprio nelle ultime settimane.