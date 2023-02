Juve e Milan sfruttano la mossa del Real: colpo a sorpresa

Il calciomercato di Milan e Juventus può intrecciarsi in vista della prossima estate: occasione dalla Spagna

Una delle ultime operazioni estive del Real Madrid, in uscita, ha visto la partenza del talentuoso esterno d’attacco giapponese Kubo, alla Real Sociedad.

Classe 2001, Kubo non rientrava nei piani di Ancelotti ed ha finito per dire addio ai ‘Blancos’ per soli 6,5 milioni di euro. Una cessione discussa e che sta facendo ulteriormente discutere proprio perchè il giapponese, alla Real Sociedad, sta facendo grandi cose. 4 gol e 6 assist in 25 presenze portando la squadra al terzo posto nella Liga. I rimpianti per il Real Madrid potrebbero essere grandi, vista la scommessa fatta da Florentino Perez sul gioiello 21enne. Ma, secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, il club di Madrid non avrebbe la minima intenzione di riportarlo alla base. Il Real non ha infatti il diritto di ricompra dalla Real Sociedad, incasserà in caso di nuova cessione il 50% dei profitti.

L’ex Real in Serie A: duello Juve-Milan

Se le ‘Merengues’ decidessero di puntare ancora su di lui, dovrebbero pagare la clausola di 60 milioni (a conti fatti costerebbe la metà). Una possibilità, però, decisamente remota.

Ecco perchè le italiane, Milan e Juventus su tutte, potrebbero approfittarne. I rossoneri non sono soddisfatti dal rendimento degli attaccanti di destra (Saelemaekers e Messias) mentre la Juventus dovrà farei conti con la probabile partenza di Di Maria, a scadenza durante l’estate. Situazione dunque in divenire ma Milan e Juventus possono mettere gli su Kubo: il giapponese in Serie A, un’opzione che può diventare concreta.