Non solo Dybala, emergenza Roma: triplo guaio per Mourinho

La Roma targata mister José Mourinho potrebbe dover rinunciare nella gara contro il Verona a due importanti titolari, oltre a Paulo Dybala

Brutte notizie in casa Roma. I giallorossi sfideranno stasera il Verona di Marco Zaffaroni fra le mura amiche dello Stadio Olimpico, col match che prenderà il via a partire dalle ore 20:45. Che la classifica non inganni: è vero che il Verona si trova in zona retrocessione, ma i gialloblù stanno attraversando un ottimo periodo dal punto di vista psicofisico.

Inoltre, i capitolini di Mourinho presentano una situazione d’emergenza sul fronte infortuni. Come noto, Paulo Dybala è stato sostituito all’intervallo a causa di un problema fisico. Gli esami strumentali hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente giallorosso, perché non è stata riscontrata lesione. Si tratta, infatti, soltanto di un affaticamento ai flessori, però stasera la Joya non potrà comunque essere a disposizione dello Special One. Non è tutto: è in bilico il capitano Lorenzo Pellegrini.

Roma in emergenza col Verona: Dybala out, a rischio Pellergini e Abraham

L’ex Sassuolo rischia seriamente il forfait per via di un affaticamento muscolare e, indubbiamente, sarebbe un’altra assenza molto pesante per la Roma.

Come se non bastasse, Mourinho potrebbe dover rinunciare pure a Tammy Abraham, che ha la febbre. A questo punto è altamente probabile la mancata partecipazione dell’attaccante inglese alla sfida col Verona, visto il poco tempo rimasto. Insomma, situazione davvero complicata per lo Special One, che ora deve inventarsi qualcosa.