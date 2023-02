Mezza Europa sul gioiello: affare da 50 milioni per Inter e Milan

Inter e Milan sognano il grande colpo per il nuovo goiello della Serie A: il prezzo fissato è già pari a 50 milioni

C’è il Napoli delle super stelle Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, c’è l’Inter di un Lautaro Martinez finalmente continuo dopo il Mondiale; c’è la Juve di un Dusan Vlahovic finalmente guarito dai malanni fisici, e il sorprendente Monza di Raffaele Palladino. Tra conferme e sorprese, la Serie A non smette di regalare spunti interessanti nel cammino delle squadre. E nei clamorosi progressi di profili arrivati in punta di piedi ma già devastanti nel loro impatto.

Facile pensare all’Atalanta, protagonista finora di un’altra stagione miracolosa, che in attacco sfoggia due calciatori che stanno facendo impazzire le difese avversarie. Uno è Ademola Lookman, il 25enne inglese già autore di 12 gol in campionato. L’altro è Rasmus Hojlund, il 2003 danese che sta incantando tutti, conquistandosi l’interesse di mezza Europa.

Tutti pazzi per Hojlund: fissato il prezzo

Il gioiello scandinavo è finito nel taccuino di tutti i Ds dei più importanti club. Arrivato dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro – un investimento che sembrava eccessio ma che sta pagando dividendi altissimi – il giocatore mostra miglioramenti domenica dopo domenica. Non è un caso che per lui si stia scomodando anche il Real Madrid, che però ha ricevuto una risposta inaspetatta sul prezzo del cartellino. La stessa cifra che ha in qualche modo ‘spaventato’ anche Inter e Milan.

50 millioni è la base d’asta per chi volesse avviare una trattativa col club orobico per assicurarsi le prestazioni della freccia danese. Le due milanesi, che già avevano adocchiato il ragazzo nello scorso autunno, devono piegarsi ad una tale valutazione. L’unica speranza è quella di abbassare il cash richiesto con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.