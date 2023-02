HIGHLIGHTS | L’Inter torna a ruggire: Mkhitaryan-Lautaro chiudono il match

L’Inter torna a collezionare tre punti preziosi in ottica classifica: Inzaghi può tornare a sorridere, il tabellino della sfida

Tre punti per continuare a sperare: l’Inter supera 3-1 l’Udinese grazie alle reti di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro; per i friulani gol del momentaneo 1-1 di Lovric. Inzaghi può preparare così al meglio la sfida di Champions League contro il Porto: in porta ha optato per il ritorno di Handanovic concedendo un turno di riposo ad Onana. Vittoria di misura per il Bologna nell’anticipo di sabato pomeriggio: decide una rete di Orsolini a Marassi contro la Sampdoria. Anche il Milan supera l’ostacolo Monza grazie al gol di Messias tornato titolare in maglia rossonera. La corsa Champions si fa sempre più interessante con tante squadra racchiuse in pochi punti: per lo Scudetto il Napoli continua a non perdere colpi cercando di chiudere tra poche settimane l’impresa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (21′ st Calhanoglu), Mkhitaryan (39′ st Gagliardini), Dimarco (34′ st Gosens); Lukaku (21′ st Lautaro), Dzeko. A disposizione: Onana, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Lautaro, Bellanova, Asllani, Calhanoglu, D’Ambrosio, Skriniar, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse (13′ pt Masina); Ehizibue, Pereyra (30′ st Samardzic), Walace, Lovric (30′ st Arslan), Udogie; Thauvin (16′ st Success), Beto (30′ st Ebosele). A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Success, Abankwah, Buta, Samardzic, Pafundi. Allenatore: Andrea Sottil

Reti: 20′ pt Lukaku (rigore), 43′ pt Lovric, 28′ st Mkhitaryan, 44′ st Lautaro

Ammoniti: Lukaku, Masina, Darmian, Bijol