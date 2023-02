Furia nerazzurra e Inzaghi avvisato: “Non è più presentabile”

L’Inter non riesce più a dominare come un tempo: all’intervallo termina 1-1 la sfida con l’Udinese, la critica

Ancora un gol subito dalla compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi: finisce 1-1 il primo tempo a San Siro tra Inter e Udinese con un giocatore preso di mira per una sua incomprensione.

Lo stesso allenatore dell’Inter ha optato per la scelta di Simone Inzaghi dal primo minuto: Onana è rimasto a riposo in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Handanovic è stato così criticato per l’incertezza sul gol realizzato da Lovric: su Twitter in tanti hanno puntato il dito contro il portiere sloveno.

Handanovic non è più presentabile a questi livelli. — Luca Tumminello (@l_tummi) February 18, 2023