L’Atletico insiste, l’Inter ci pensa: Juventus fatta fuori

Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da giocare, molte società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra i club più attivi in questo senso troviamo l’Atletico Madrid che, nonostante il futuro di mister Simeone sia ancora incerto, ha intenzione di rinforzare la propria rosa. Il reparto che i colchoneros intendono rinforzare è la difesa, soprattuto per quanto riguarda le corsie laterali. A tal proposito, la dirigenza spagnola sembra avere bene in mente chi provare a portare a Madrid in estate.

L’Atletico insiste per Di Marco: contropartita pronta per l’Inter

Come detto, l’Atletico Madrid è già vigile sul prossimo calciomercato, nonostante il futuro incerto del mister argentino.

Il calciatore che la dirigenza spagnola avrebbe individuato per rinforzare la corsia mancina è il classe 1997 Federico Di Marco. Il club spagnolo è rimasto stregato dalla grande crescita del ragazzo milanese, tanto che sembrerebbe pronto ad offrire all’Inter una contropartita importante. Stiamo parlando di Rodrigo de Paul, fresco campione del mondo con l’Argentina. I nerazzurri apprezzano e non poco le qualità del centrocampista classe 94, ma appare difficile pensare che si privino di Di Marco, oramai fondamentale per Simone Inzaghi. Sul calciatore dei biancorossi c’è anche il forte interesse della Juventus, che però dovrà prima risolvere la questione legata al caso plusvalenze. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Atletico Madrid pronto a fare follie per portare in Spagna Federico Di Marco.