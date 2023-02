Gosens via, l’Inter ha scelto il sostituto: sfida a Juve e Milan

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo.

Uno dei club più attivo in questo senso è l’Inter, che sta lavorando sia per le entrare che per le uscite. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Milano nerazzurra è Robin Gosens, che non ha convinto pienamente. L’esterno tedesco è stato vicino al lasciare il club già in inverno, ed ha molti estimatori in Germania. Una sua cessione in estate, quindi, appare sempre più probabile, tanto che l’Inter avrebbe già individuato il possibile sostituto.

L’Inter pensa al dopo Gosens: piace Carlos Augusto

Come detto, l’Inter è già attiva nel programmare il prossimo calciomercato, sia per le entrate che per le uscite.

Qualora Gosens dovesse lasciare il club in estate, la dirigenza nerazzurra si fionderebbe su Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 del Monza. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota quattro reti realizzate in ventidue partite giocate. Queste ottime prestazioni da parte del brasiliano hanno attirato anche l’ attenzione della Juventus, che vorrebbe provare a regalarlo ad Allegri visto l’addio praticamente certo di Alex Sandro. Anche il Milan ha mostrato interesse per il classe 99, tanto che vorrebbe provare ad acquistarlo per avere una corsia mancina tra le più forti in Italia e non solo. Il vantaggio dell’Inter sta nella cessione di Gosens, che permetterebbe alla società nerazzurra di avere i soldi necessari per andare a chiudere la trattativa. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Carlos Augusto che sembra pronto a compiere il definitivo salto di qualità.