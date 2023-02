Niente rinnovo, Inter e Juve tentano il blitz dal Napoli

Nerazzurri e bianconeri vanno a caccia del giusto rinforzo. Il colpo può arrivare direttamente dalla capolista. Ecco cosa fa sapere De Laurentiis

Siamo solamente al 18 febbraio, eppure il Napoli è diventato oramai imprendibile. 62 i punti racimolati, fino ad oggi, dalla squadra di Luciano Spalletti che a quanto pare non vuole minimamente saperne di fermarsi.

56 gol fatti, 15 subiti ed un primo posto che è ormai consolidato. E’ stato grazie a questi numeri, infatti, se i ‘partenopei’ si sono messi in luce come il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Una squadra che sa bene come tenere a bada gli attacchi degli avversari, ma che al tempo stesso sa, anche, come poter far male. Fatta eccezione per i soliti Osimhen e Kvaratskhelia, il tecnico toscano può, comunque, fare affidamento su altri profili dall’altissimo tasso tecnico. Da Raspadori a Lozano, passando per Politano ed Elmas, fino ad arrivare anche a Simeone e Zielinski.

Proprio quest’ultimo, a dire il vero, si è particolarmente distinto grazie ad alcuni suoi importanti numeri (e non è la prima volta che accade). Già 6 reti e 8 assist totalizzati in stagione dal centrocampista polacco. Qualità, quantità, ma soprattutto tanta grinta messa al servizio della propria squadra: col classe ’94 che è ormai diventato uno dei punti fermi di questa squadra. Nonostante questo però – proprio come accaduto nello scorso anno a tanti altri uomini simbolo del Napoli, quali: Mertens, Koulibaly ed Insigne – anche l’ex Udinese ed Empoli potrebbe arrivare a dare il suo addio definitivo dalla Campania. Nel frattempo, Juventus ed Inter osservano attentamente la situazione.

Calciomercato Napoli, rinnovo in bilico per Zielinski: Inter e Juve ci pensano, ma occhio alla Premier

Per via del contratto che gli scadrà nel prossimo 2024, Piotr Zielinski potrebbe lasciare Napoli prima del previsto, ma non l’Italia.

A tal proposito, infatti, sia Juventus che Inter restano costantemente affacciati alla finestra dei ‘partenopei’ per poter monitorare qualsiasi tipo di scenario. Non si sa ancora con certezza quale potrebbe essere il futuro del classe ’94: certo è però che il suo rinnovo è, ad oggi, in bilico. Quale potrebbe essere una possibile mossa da parte di De Laurentiis? Certamente quella di non dare vita facile ai club italiani: ‘sparando’, di fatto, altissimo per la potenziale cessione di Zielinski.

Al tempo stesso, poi, ci sono anche alcune società di Premier League che potrebbero, in un futuro prossimo, arrivare a garantire all’attuale numero 20 del Napoli un ingaggio tutt’altro che indifferente pur di convincerlo a sposare il proprio progetto.