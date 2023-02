Dybala al Milan: il piano di Maldini fa godere i rossoneri

Il Milan è pronto a dare spettacolo in vista della prossima sessione di calciomercato: Dybala è il sogno di Maldini

La stagione del Milan ha registrato alti e bassi, nel corso degli ultimi mesi. Il tracollo di inizio 2023, sperano da Milanello, pare ormai superato.

Il cambio modulo, il passaggio alla difesa a 3 ed il successo sul Tottenham hanno risollevato l’umore della squadra di Pioli che, adesso, ha intenzione di chiudere al meglio la stagione. Ma le attenzioni, da via Aldo Rossi, sono orientate verso il prossimo calciomercato estivo con l’idea di rinforzare pesantemente una squadra che in più di un’occasione ha mostrato piccole crepe. E c’è un grande sogno in vista dell’anno prossimo, che potrebbe di fatto cambiare volto ai rossoneri. Il nome di Paulo Dybala rimane lì, alla finestra. Una suggestione rincorsa a lungo nell’estate 2022 e che adesso, ad un anno di distanza, rischia di riproporsi ma con un epilogo decisamente diverso. Perché il Milan non smette di pensare a Dybala e c’è una questione che, in tal senso, potrebbe favorire l’assalto per regalare a Pioli il talento argentino. I rossoneri devono fare i conti con il futuro di Brahim Diaz. Il Milan ha il diritto di riscatto fissato dal Real Madrid, per giugno, a 22 milioni di euro.

Intreccio con Brahim Diaz: così il Milan si prende Dybala

Lo spagnolo, grande protagonista con il gol vittoria contro il Tottenham, potrebbe poi essere controriscattato dalle ‘Merengues’ per una cifra di poco superiore (circa 27 milioni).

Le riflessioni sono in corso e nell’eventualità che Maldini decidesse di non puntare più su Brahim Diaz, allora il Milan si fionderebbe proprio su Paulo Dybala. I 22 milioni di euro destinati al cartellino del gioiello di proprietà del Real Madrid sarebbero quindi dirottati alla Roma per pagare la clausola rescissoria presente nel contratto stipulato dalla ‘Joya’, la scorsa estate, con la società capitolina. Situazione in divenire, dunque, ma Maldini potrebbe fare impazzire i tifosi e puntare con decisione alla firma estiva di Dybala.