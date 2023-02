Blitz da 70 milioni: Juve e Inter, addii pesanti

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Tra le società più attive troviamo il Leicester, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Brendan Rodgers. I reparti che la dirigenza inglese intende rinforzare sono difesa e centrocampo, che necessitano di ritocchi importanti. A tal proposito, gli inglesi sembrano aver individuato nel nostro campionato i calciatori giusti per rinforzare i propri reparti.

Il Leicester fa la spesa in Italia: Bremer e Brozovic nel mirino

Come detto, il Leicester sta iniziando a programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della nuova stagione.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il calciatore scelto è il brasiliano Gleison Bremer della Juventus. Visto il quasi certo addio di Soyuncu, gli inglesi vogliono cautelarsi e sembrano voler puntare con decisione sull’ex Torino. Per ottenere il si della vecchia signora, il Leicester dovrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Questa offerta sarebbe presa in grande considerazione dalla Juventus, visto anche il rendimento non perfetto del brasiliano in questa stagione. Per il centrocampo, invece, il prescelto è Marcelo Brozovic, che potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Cosi come Soyuncu anche Tielemans lascerà le Foxes a parametro zero, e la dirigenza ha individuato nel croato il profilo ideale per sostituirlo. Per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire gli inglesi potrebbero mettere sul piatto circa 25 milioni di euro più bonus, con l’Inter che potrebbe accettare per reinvestire i soldi nel mercato in entrata. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Leicester che si appresta a fare la spesa nel nostro campionato.