Milinkovic-Savic in pole: Juve-Inter, è tutto deciso

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sotto la lente d’ingrandimento: svolta clamorosa per il gioiello di Sarri

Quasi venti giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato e le voci che riguarderanno un’estate bollente cominciano già a farsi ricorrenti.

Uno dei nomi che negi ultimi tempi ha monopolizzato l’attenzione, in particolare lo scorso giugno con diversi top club che hanno provato a strapparlo alla Lazio, è Sergej Milinkovic-Savic. Il nazionale serbo si è confermato, negli ultimi anni, come uno dei migliori interpreti del suo ruolo attirando su di sè non pochi interessi. Il contratto con il club del presidente Claudio Lotito è in scadenza il 30 giugno 2024 e tra pochi mesi, al termine dell’attuale stagione, senza rinnovo l’addio sarà inevitabile. L’ex Genk sta vivendo, numeri alla mano, un’altra grande stagione. Già 30 presenze con i capitolini, con 6 gol e 8 assist vincenti. Milinkovic-Savic è stato ed è tutt’ora uno dei sogni della Juventus che, tuttavia, dovrà fare i conti con affari extracalcistici che potrebbero limitare la campagna acquisti della ‘Vecchia Signora’. Anche l’Inter di Simone Inzaghi ci ha pensato a lungo senza mai affondare il colpo. Adesso però, stando a quanto riferito questa mattina dal ‘The Sun’, il club che potrebbe effettivamente portare via da Roma il forte centrocampista arriverebbe direttamente dalla Premier League. Non il Manchester United, che pure rimane in scia per giugno per un’eventuale grande offerta ai biancocelesti. Si tratta, invece, del West Ham. David Moyes stima tanto Milinkovic-Savic e lo vorrebbe alle sue dipendenze al termine della stagione.

Milinkovic-Savic via a giugno: italiane ko

Gli ‘Hammers’, infatti, attendono una grande offerta per lasciar partire Declan Rice e sostituirlo degnamente proprio con il laziale, classe 1995.

Moyes ha mandato settimana scorsa Alan Irvine per guardare da vicino la e prestazioni del centrocampista della Lazio che sembra, quindi, aver convinto del tutto il club inglese che da giugno promette di essere in pole position per l’assalto decisivo. Pessime notizie per le italiane, dunque: il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe finalmente essere in Premier League.