“È lui la vera penalizzazione”: Spezia-Juventus, si accende il caos

Tutti contro Leandro Paredes: caterva di commenti contro il centrocampista argentino durante Spezia – Juventus

Un primo tempo da dimenticare quello di Leandro Paredes in Spezia-Juventus: pessima prova del centrocampista argentino, sostituito nell’intervallo da Massimiliano Allegri.

Non è piaciuta proprio a nessuno la prestazione di Leandro Paredes nel primo tempo di Spezia – Juventus. Spaesato ed impalpabile, il centrocampista argentino continua ad apparire in grande affanno quando scende in campo con la maglia bianconera.

La vera penalizzazione per la Juve è giocare con paredes in campo — SHADE (@thetrueshade) February 19, 2023

Peccato per l’uscita di Paredes, mi faceva apprezzare Sandro e Rugani!#SpeziaJuve — ℒℯℴ𝓂𝒾𝓃𝒶 🐐🎸 (@anomaleo) February 19, 2023

Il cambio di #Paredes ad inizio ripresa è paradigmatico della resa di #Allegri nel ritrovare un calciatore che, a parte menomi momenti di partecipazione al gioco, è palesemente estraneo ad esso.

E noi, mai come ora, necessitiamo di uomini che si immolino per la causa #Juventus. — Entropia (@_inequilibrio) February 19, 2023

Un primo tempo costellato di errori quello dell’ex Paris Sain-Germain, tra i peggiori dei suoi nella prima frazione di gioco al match del “Picco” dove la Juventus è andata a riposo in vantaggio grazie al gol di Kean. Sui social un’ondata di commenti contro Paredes, tra cui quello del rapper Shade che ironizza: “La vera penalizzazione per la Juve è giocare con Paredes in campo”.

Spezia – Juventus, social scatenati contro Paredes

Non è passata inosservata dunque, la brutta prova di Leandro Paredes, sostituito nell’intervallo da Massimiliano Allegri.

Al suo posto, il tecnico bianconero ha inserito il giovane Fagioli, nella speranza di ottenere maggiori risposte di quelle offerte da un deludente Paredes.