Maldini trema, adesso c’è la Juve: colpo in Serie A

Il calciomercato del Milan può complicarsi: la Juventus pianifica il sorpasso, Maldini al tappeto per l’estate

La stagione del Milan ha vissuto alti e bassi. In questo momento, però, i rossoneri sembrano essere in lieve ripresa.

La vittoria sul Tottenham negli ottavi di finale di Champions League, seguita poi dal successo esterno in casa del Monza, sembra aver riportato il sereno in quel di Milanello. E le ambizioni del club di Cardinale, per il futuro, sono chiare. Il Milan vuole tornare a competere per i vertici, in Italia ed in Champions League e per farlo dovrà inevitabilmente spendere tempo e denaro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Diverse le urgenze alle quali Maldini e Massara daranno priorità da giugno, per puntellare una rosa che in diversi momenti della stagione ha mostrato crepe preoccupanti. Dalla difesa, passando per un ricambio di spessore a centrocampo per il duo Tonali-Bennacer, fino all’attacco. Leao potrebbe dire addio e pure il duo Saelemaekers-Messias, nonostante la recente rete del brasiliano, non hanno convinto del tutto. Ecco perché proprio in quella zona del campo la società meneghina ha messo nel mirino, ormai da tempo, un profilo che a costi contenuti potrebbe trasferirsi a Milanello ed è già protagonista in Serie A.

Orsolini, niente Milan: Allegri mette la freccia

Si tratta di Riccardo Orsolini, reduce dalla rete decisiva per il successo del suo Bologna in casa della Sampdoria. L’esterno 26enne è in scadenza nel 2024 e comincia a fare gola, tra le altre, anche alla Juventus.

Il Milan ha sondato il terreno ma adesso la ‘Vecchia Signora’ può firmare una clamorosa beffa ai danni della squadra di Pioli che avrebbe urgente bisogno di un profilo del genere proprio sulla corsia destra d’attacco. Valutato intorno ai 10 milioni, quello di Orsolini sarebbe l’innesto perfetto per la Juventus che con ogni probabilità perderà Di Maria a zero a giugno e che dovrà fare i conti con le decisioni riguardo a penalizzazioni e multe, per la questione legata alle manovre stipendi ed il falso in bilancio. Il duello tra rossoneri e bianconeri è dunque dietro l’angolo: Orsolini può approdare alla corte di Massimiliano Allegri.